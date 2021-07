Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Geparkter VW Polo in der Hauptstraße beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein geparkter VW Polo ist am Freitag, 16.07.2021, zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr, in der Hauptstraße in Unterlauchringen beschädigt worden. Der VW stand auf einem privaten Stellplatz. Ein Unbekannter streifte den VW und demolierte den Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernet sich der Verursacher. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet zum Zeugenhinweise!

