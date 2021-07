Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Sieben Verletzte bei Motorradunfällen

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, 16. -18.07.2021, sind insgesamt sieben Personen bei Motorradunfällen im Landkreis Waldshut verletzt worden. Am Freitagmittag, 16.07.2021, verletzten sich zwei Jugendliche auf der K 6556 zwischen WT-Gutenburg und WT-Aichen leicht, als sie mit ihrem 125er-Motorrad auf der nassen Straße ins Rutschen gekommen waren. Mit schweren Verletzungen ist ein verunglückter Motorradfahrer am Sonntag, 18.07.2021, bei Bonndorf mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 11:40 Uhr war der Motorradfahrer in einer Kurve auf der L 170 zu Fall gekommen, nachdem er zuvor ein anderes Fahrzeug überholt hatte. Er kollidierte danach mit einer Leitplanke. Gegen 16:50 Uhr kam bei Todtmoos auf der L 148 eine Motorradfahrerin zu Fall, nachdem sie den Bordstein touchiert hatte. Sie kam in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung wie auch ein 24-jähriger Motorradfahrer, der gegen 17:30 Uhr im Steinatal auf der L 159 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen war. Kurz vor 17:00 Uhr war ein 67-jähriger Motorradfahrer in einer Kurvenkombination auf der L 161a zwischen Klettgau-Grießen und Hohentengen zu schnell unterwegs. Samt seinem Motorrad rutschte er gegen eine Leitplanke. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Schweizer Klinik gebracht. Um 20:45 Uhr kam ein 24-jähriger Mann mit seiner 125er Maschine auf der Eggbergstrecke zwischen Egg und Bad Säckingen von der Straße ab. In einer Kurve war der Motorradfahrer nach rechts geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Der Mann stürzte in der Folge eine Böschung hinunter. Verletzt kam er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Freiburg.

