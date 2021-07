Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Vitrine aufgebrochen - Schmuck gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Freitag, 16.07.2021, sind die Vitrinen vor einem Geschäft in der Hauptstraße in Binzen aufgebrochen worden. Die beiden Vitrinen am Eingang wurden aufgehebelt. Silber- und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro wurde gestohlen. Die Tatzeit lag genau zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Freitag, 09:00 Uhr. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell