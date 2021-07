Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Quad fällt beim Anfahren um

Freiburg (ots)

Beim Anfahren umgefallen ist ein Quad am Sonntag, 18.07.2021, gegen 17:30 Uhr, auf der B 34 in der Schmittenau von WT-Waldshut. Der 78-jährige Fahrer hatte offensichtlich beim Start an der Ampel zu viel Gas gegeben. Das Quad stellte sich auf und fiel auf den Fahrer. Dieser überstand das Geschehen unverletzt. Allerdings ergab eine Alkoholüberprüfung beim Fahrer rund 0,4 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

