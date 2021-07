Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender angegriffen und gewürgt

Ludwigsburg/ Vaihingen (Enz (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Donnerstagabend (22.07.2021) gegen 23:00 Uhr einen 26-Jährigen und dessen 20-jährige Begleiterin in einem Regionalzug auf der Fahrt nach Vaihingen (Enz) beleidigt und angegriffen. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte kurz nach Abfahrt des Zuges am Ludwigsburger Bahnhof ohne ersichtlichen Grund damit begonnen haben die beiden Reisenden zu beleidigen und zu bedrohen, konnte jedoch wohl zunächst durch seinen ebenfalls unbekannten Begleiter beruhigt werden. Kurz vor dem Halt in Vaihingen (Enz) streifte die 20-Jährige offenbar beim Gang zur Tür den Arm des aggressiven Mannes, woraufhin dieser aufgestanden und die Geschädigte erneut beleidigt und bedroht haben soll. Nachdem sich der 26-Jährige daraufhin wohl schützend vor seine Begleiterin gestellt und den Unbekannte auf sein Verhalten angesprochen hatte, soll dieser den Reisenden angegriffen und ihn über mehrere Minuten immer wieder gewürgt haben. Schließlich konnten die 20-Jährige und der Begleiter des Tatverdächtigen die beiden Männer offenbar trennen, woraufhin die Geschädigten den Zug am Bahnhof Vaihingen (Enz) verließen. Am Folgetag begab sich der 26-Jährige mit Prellungen und Hämatomen in ärztliche Behandlung und informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Der mutmaßliche Täter wird als circa 20 Jahre alter und 178 cm großer Mann mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll kurze schwarze Haare, trainierte Arme und einen leichten Bauch gehabt haben. Zur Tatzeit trug er offenbar einen Mund-Nase-Schutz, ein hell-rosafarbenes Tanktop, eine beigefarbene Hose mit großen Löchern, schwarze Socken und keine Schuhe. Sein Begleiter soll ebenfalls circa 20 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er hat offenbar lange lockige Haare und einen circa 5 cm langen Bart. Zur Tatzeit soll er mit einem dunklen Pullover, einer hellen Hose und hellen Schuhen bekleidet gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell