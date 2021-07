Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 2 nahe Garbsen - 59-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Hannover (ots)

Auf der Bundesautobahn (BAB) 2 sind am Mittwoch, 07.07.2021, insgesamt drei Lastwagen und ein Pkw an einem Stauende aufeinandergeprallt. Zwei Insassen wurden verletzt, einer davon schwebt in Lebensgefahr. Wegen des Unfalls war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin zeitweise gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 59 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters der Marke MAN gegen 9:40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Hannover-Herrenhausen krachte der Laster in das Ende eines Staus, der sich verkehrsbedingt gebildet hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Infolge der Kollision wurden zudem drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Dabei wurde der 67 Jahre alte Fahrer eines Lkw Mercedes, der direkt am Stauende stand, leicht verletzt. Die 57 Jahre alte Fahrerin eines Opel Astra und der 72 Jahre alte Fahrer eines weiteren Lkw Mercedes, die weiter vorn standen, blieben unverletzt.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit rund 43.000 Euro. Wegen des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin zeitweise gesperrt. Kurz vor 11:00 Uhr wurde zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben, so dass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell