Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugen gesucht: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Rösrath (ots)

Am Dienstagabend (06.10.) überfiel ein unbekannter Täter gegen 21:45 Uhr eine Tankstelle auf der Kölner Straße und bedrohte die Kassiererin unter vorgehaltener Waffe zur Herausgabe von Bargeld. Der Täter betrat die Tankstelle, stellte sich neben die Kassiererin und forderte sie auf, die Tageseinnahmen in seine mitgeführte Tasche zu packen und sich ruhig zu verhalten. Anschließend verließ der Unbekannte die Örtlichkeit fußläufig in Richtung der Kreuzung Ahornweg/Kiefernweg/Kölner Straße.

Der Täter soll circa 170-180cm groß und 30 Jahre alt sein. Er verfügt über ein südländisches, möglicherweise nordafrikanisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine bunte Strickmütze, eine braun/grüne Jacke und blaue Jeans. Der Täter trug einen Mund-Nasen-Schutz und sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma).

