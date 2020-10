Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Senior betrogen

Rösrath (ots)

Am Montagmorgen (05.10.) fiel ein 78-jähriger Senior aus Rösrath einem Betrüger zum Opfer. Der Unbekannte verwickelte den Senior auf dem Veurneplatz in Hoffnungsthal zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in ein Gespräch und holte angebliche Lederjacken aus seinem Auto, die er dem 78-Jährigen und seiner Frau schenken wollte. Der Rösrather übergab dem Betrüger schließlich einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich und stellte kurze Zeit später fest, dass er betrogen wurde.

Der Täter soll italienischer Herkunft und zwischen 40-45 Jahre alt sein. Er verfügt über eine normale Statur und ist circa 175cm groß. Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

