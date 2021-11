Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefahrgutunfall durch Säure

Maxdorf (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 15:55 Uhr in Maxdorf bei einem Frachtspeditionsdienst zu einem Arbeitsunfall durch reagierende Säure. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind derzeit noch im Einsatz. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. 7 Mitarbeiter wurden leicht verletzt und werden ärztlich versorgt. Die Ermittlungen dauern noch an.

