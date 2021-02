Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Asche entzündet Brennholzvorrat

Ludwigsburg (ots)

Ein Holzvorrat an einem Einfamilienhaus in der Oberen Burghalde in Leonberg hatte sich am Freitag gegen 08:15 Uhr entzündet und führte so zu einem Einsatz der Leonberger Feuerwehr. Die Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten ergaben, dass am Vorabend vermeintlich ausgekühlte Asche in eine dafür vorgesehene Tonne entsorgt worden war. Durch die abstrahlende Hitze entzündete sich ein daneben stehender Weidenkorb mit Holzvorrat und die Flammen drohten auf einen angrenzenden Holzverschlag überzugreifen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und es entstand kein Schaden am Wohngebäude. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

