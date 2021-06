Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unbelehrbarer Waffennarr

Mainz (ots)

Am Abend des 4. Juni 2021 um ca. 20:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Bulgare im Bahnhof Mainz kontrolliert. Der Mann verhielt sich sichtlich nervös und wurde noch vor Ort zur Eigensicherung der Polizeibeamten durchsucht. Hierbei konnten gleich zwei Schreckschusspistolen aufgefunden werden. Die erforderliche Erlaubnis in Form eines Kleinen Waffenschein konnte der Mann nicht vorweisen. Laut eigener Aussage benötige er die Waffen zum Zwecke der Selbstverteidigung, was aber keinen Einfluss auf die Beschlagnahme der Waffen hatte. Nach Abschluss alle polizeiliche Maßnahmen konnte der Mann seines Weges gehen. Scheinbar fühlte er sich unbewaffnet wirklich wehrlos, denn am Morgen des 5. Juni 2021 wurde um kurz vor 7:00 Uhr erneut eine Streife der Bundespolizei mit dem Mann konfrontiert, da dieser diesmal einen verbotenen Gegenstand in Form eines Nunchakus (zwei gleichlange Holzstücke verbunden mit einer Kette) in seinem Rucksack mitführte. Diesen hatte er zuvor in einem unverschlossenen Gepäckfach im Hbf Mainz deponiert und war hier den Mitarbeitern der DB Sicherheit aufgefallen. Auch hier wurde seine Waffe erneut beschlagnahmt. In beiden Fällen wurde der Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell