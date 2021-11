Polizei Düsseldorf

POL-D: Ungewöhnlicher Straßenbahnunfall in Oberbilk - Mann gerät unter die 706 - Schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 31. Oktober 2021, 21:45 Uhr

Nach einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn ermittelt das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Das Unfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte Spuren.

Nach der bisherigen Ermittlung der Polizei schob der später Verletzte sein Fahrrad auf der Kruppstraße von der Sonnenstraße kommend in den Gleiskörper der Rheinbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er dann auf dem Gleiskörper vom Zug der Linie 706 (in Richtung Oberbilker Markt) erfasst und schwer verletzt. Ob der Mann vor der Kollision mit der Bahn bereits gestürzt war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Verletzen um einen 62-Jährigen aus Oberbilk handeln. Der Straßenbahnfahrer stand unter Schock und musste versorgt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen Mitternacht an.

