POL-D: Friedrichstadt - Fußgänger auf Gleisanlage von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Friedrichstadt - Fußgänger auf Gleisanlage von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freitag, 29.Oktober 2021, 18:38 Uhr

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich am Freitagabend ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt zu. Der Mann war beim Überqueren der Gleisanlage auf der Graf-Adolf-Straße von einer Straßenbahn erfasst und unter ihr eingeklemmt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Rheinbahn-Zug der Linie 709 auf der Graf-Adolf-Straße in Richtung Stresemannplatz unterwegs. In Höhe der Einmündung der Pionierstraße sei dann ein Mann aus bislang unbekannter Gehrichtung unvermittelt auf die Gleisanlage getreten, um sie offensichtlich zu überqueren. Hierbei wurde der 40-jährige Fußgänger von der Straßenbahn erfasst und unter ihr eingeklemmt. Ersthelfer sowie eine privat anwesende Ärztin kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Rheinbahn-Fahrer erlitt einen Schock. Das Unfallaufnahme-Team der Polizei sicherte die Spuren. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Graf-Adolf-Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Rund um die Unfallörtlichkeit kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0211 8700 an das Verkehrskommissariat zu wenden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

