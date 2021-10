Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ A 46 - Dremmen (Heinsberg) - Verkehrsunfall - Mercedes kürzt über Seitenstreifen ab - Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Mittwoch, 27.Oktober 2021, gegen 14:55 Uhr

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Da sich der Verkehr während des Unfallgeschehens staute, könnte es Zeugen geben, die etwas über das flüchtige Fahrzeug sagen können.

Zum Unfallhergang:

Die Fahrzeuge zweier Zeugen (Pkw mit Anhänger und Pkw) standen wegen eines Defekts auf dem Seitenstreifen der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. Der Verkehr auf der zweispurigen Hauptfahrbahn staute sich zu diesem Zeitpunkt leicht. Der flüchtige Fahrzeugführer, unterwegs mit einem schwarzen Mercedes, nutzte den Seitenstreifen, um am Stau vorbeizufahren und schneller vorwärts zu kommen. Er musste jedoch in Höhe der Fahrzeuge der beiden Zeugen wieder nach links auf die Hauptfahrbahn wechseln. Dies tat er derart plötzlich und unvermittelt, dass der dort fahrende Pkw eines 60-jährigen Heinsbergers seinerseits ebenfalls nach links wechselte, um eine Kollision zu vermeiden. Bei diesem Wechsel auf den linken Fahrstreifen kollidierte er jedoch mit dem Pkw eines 49-jährigen Mannes aus Geilenkirchen. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Das Fahrzeug des Flüchtigen blieb unbeschädigt. Dieser hielt nach Angaben der Zeugen noch kurz hinter dem Unfallort an und entfernte sich dann über die Ausfahrt Dremmen. Beide Fahrzeugführer der kollidierten Pkw wurden leicht verletzt.

Hinweise von Zeugen zu dem schwarzen Mercedes werden erbeten an das Verkehrskommissariat unter 0211 - 870-0.

