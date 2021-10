Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in Pempelfort - 75-Jährige im Hausflur überfallen - Täter flüchtig - Fahndung und Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Raub in Pempelfort - 75-Jährige im Hausflur überfallen - Täter flüchtig - Fahndung und Ermittlungen dauern an

Donnerstag, 28. Oktober 2021, 12:30 Uhr

Bei einem Überfall in ihrem Treppenhaus in Pempelfort wurde gestern Mittag eine 75-jährige Frau leicht verletzt. Ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Nach dem unbekannten, etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, wird gefahndet.

Nach den bisherigen Ermittlungen drängte sich der Täter zusammen mit der Frau in das Treppenhaus des Wohnobjekts an der Schinkelstraße. Unter dem Vorwand, einen Nachbarn besuchen zu wollen, folgte er ihr bis zum Aufzug. Plötzlich stieß er die Frau nieder und entriss ihr die Handtasche. Nachdem er die Geldbörse herausgenommen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte kurze braune Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einer grauen Hose und Turnschuhen bekleidet. Die Geschädigte beschrieb den Mann als Südländer. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorf Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell