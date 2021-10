Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Düsseltal - Fußgänger von Pkw erfasst - 74-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. Oktober 2021, 20:33 Uhr

Ein 74-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt, als er gestern Abend eine Straße in Düsseltal überquerte und dabei von einem Auto erfasst wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 41-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Toulouser Allee unterwegs. Kurz hinter dem Derendorfer S-Bahnhof trat plötzlich ein 74-jähriger Mann aus Düsseldorf auf die Fahrbahn, der offenbar die Straße überqueren wollte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger verletzte sich lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell