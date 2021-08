Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Höhenretter retten schwer verletzten Arbeiter aus vier Meter tiefem Schacht

Hamburg (ots)

Hamburg Winterhude, Technische Hilfe in großer Höhe/Tiefe, 11.08.2021, 12:12 Uhr, Dorotheenstraße

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Dorotheenstraße im Hamburger Stadtteil Winterhude gerufen. Ein Arbeiter, der mithilfe eines Kanal-TV Leitungsschächte prüfen wollte, war in einen gut vier Meter tiefen Schacht gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen am Kopf und möglicherweise an der Wirbelsäule zugezogen. Zusätzlich zum Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Barmbek, einem Rettungswagen der Johanniter und einem Notarzteinsatzfahrzeug wurden die Höhenretter der Berufsfeuerwehr alarmiert. Der schwerverletzte 35-jährige Mann wurde durch eine Notärztin und Notfallsanitäter:innen der Johanniter und der Feuerwehr im Schacht medizinisch versorgt. Die Höhenretter bereiteten die Rettung aus dem Schacht mithilfe einer Schleifkorbtrage vor. Diese wurde an Seilen befestigt und mithilfe einer speziellen Winde hochgezogen. Nur so konnte der Schleifkorb mit dem Patienten schnell und schonend aus dem Schacht befördert werden. Einsatzkräfte des Löschfahrzeugs zogen den Schleifkorb anschließend auf festen Boden neben dem Schacht. Nach einer weiteren Versorgung des Patienten wurde dieser mit einem Rettungswagen und mit notärztlicher Begleitung mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus befördert. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg, bei dem 16 Einsatzkräfte vor Ort waren, dauerte insgesamt eine Stunde.

