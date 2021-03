Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz in der Jägerstraße beschädigte am Donnerstagvormittag, ein unbekannter Fahrer einen Skoda Fabia. Die 39-jährige Halterin des blauen Pkws stellte ihr Fahrzeug gegen 7:30 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz ab. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Wagen zurück kam bemerkte sie den Schaden am linken Heck.

Vermutlich beschädigte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken den blauen Skoda. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell