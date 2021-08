Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung

Hamburg (ots)

Hamburg Rotherbaum - Feuer zwei Löschzüge, 10.08.2021, 08:57 Uhr, Magdalenenstraße

Am Dienstagvormittag gingen in der Rettungsleitstelle viele Anrufe aus dem Hamburger Stadtteil Rotherbaum ein. Über Notruf 112 wurde gemeldet, dass eine große, tiefschwarze Rauchsäule über der Magdalenenstraße zu sehen sei. An einem Haus sollen Flammen vom Erdgeschoss bis zum Dach schlagen. Aufgrund der Vielzahl der Notrufe wurde durch die Rettungsleitstelle sofort die Alarmstufe "Feuer, 2. Alarm" ausgelöst und 2 Löschzüge der Berufsfeuerwachen Rotherbaum und Innenstadt, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Eimsbüttel und Stellingen alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, brannten Baumaterial und Bitumenbahnen, die direkt am Haus gelagert waren. Flammen schlugen bis unter das Dach im 3. Obergeschoss, eine starke Rauchsäule war weithin sichtbar. Durch die Einsatzkräfte wurde sofort ein C-Rohr im Außenangriff und ein weiteres im Innenangriff in das zwei Obergeschoss vorgenommen. Dort war aufgrund der Wärmeentwicklung der Flammen ein Fenster zerplatzt, das Feuer war ins Gebäude gelaufen. Der Brand außerhalb des Gebäudes wurde zügig unter Kontrolle gebracht, die Flammen verringerten sich deutlich und wurden schließlich gelöscht. Im 2. Obergeschoss musste der Fensterrahmen aus Holz gelöscht werden. Eine umfassende Belüftung des Hauses, das zum Zeitpunkt des Brandes leerstand, da Bauarbeiten stattfanden, wurde anschließend durchgeführt. Durch das Eingreifen der Feuerwehr Hamburg konnte eine Brandausbreitung auf unbetroffene Bereiches des Gebäudes verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg, die mit insgesamt 38 Kräften im Einsatz war, dauerte insgesamt 2 Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell