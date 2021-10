POL-ESW: Pressebericht 05.10.2021 - 2

Polizei Eschwege

VW Golf über Nacht in Wanfried geklaut; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen ist der Diebstahl eines Kraftfahrzeuges bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht worden. Ein 29-Jähriger aus Wanfried meldete seinen blauen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-W 311 als gestohlen. Aufgefallen war das Fehlen des Fahrzeuges heute Morgen gegen 06.30 Uhr, als der 29-Jährige zur Arbeit fahren wollte. Abgestellt wurde das Auto letztmalig am Montagabend gegen 18.00 Uhr in der Plouescatstraße in Wanfried auf einem Pkw-Stellplatz vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Der Stehlwert liegt bei ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

82-jährige Rentnerin als Fahrgast im Linienbus leicht verletzt

Bei einem unerwarteten und scharfen Bremsmanöver eines Linienbusses hat sich gestern Mittag eine 82-jährige Frau leicht verletzt, die sich als Fahrgast in dem Bus aufgehalten hatte. Eine 35-jährige Busfahrerin aus Eschwege war gegen 12.50 Uhr mit dem besagten Linienbus auf der Straße "Am Bahnhof" aus Richtung Schützengraben kommend in Richtung Stadtbahnhof unterwegs, als noch vor einem gekennzeichneten Fußgängerüberweg ein 47-jähriger Fußgänger unvermittelt die Straße überquerte. Bei dem abrupten Bremsvorgang verletzte sich die Rentnerin und klagte anschließend über Schmerzen im rechten Arm und dem rechten Knie. Die Frau ist daraufhin mit einem verständigten RTW ins Klinikum nach Eschwege verbracht worden, wo sie ambulant behandelt wurde. Die Polizei in Eschwege führt nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und zudem besteht bei dem aus Eschwege stammenden Fußgänger der Verdacht der Verkehrsunfallflucht, da der Mann sich zunächst von der Unfallstelle entfernt hatte und erst im Zuge der Unfallaufnahme von der Polizei ermittelt wurde.

22-Jähriger mit Kleinbus missachtet die Vorfahrt; Schaden 8500 Euro

Heute Morgen gegen kurz vor 09.00 Uhr hat ein 22-Jähriger aus Sontra mit einem Kleinbus einem 39-jährigen Autofahrer aus Eisenach die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 22-Jährige wollte von der L 3249 aus Richtung Hornel kommend nach links auf die B 27 einbiegen, übersah dann hierbei aber den bevorrechtigten Autofahrer, der auf der B 27 aus Richtung Bernebrug kommend in Fahrtrichtung Sontra unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro am Kleinbus des Verursachers, der zudem nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der beteiligte Pkw war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und ist mit einem Schaden von 3500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

