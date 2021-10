Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.10.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

VW Transporter beschädigt geparkten Pkw und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Ein geparkter weißer Hyundai i 10 ist am gestrigen Sonntag in der Zeit von 10.15 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Werdchen in Eschwege, nahe des E-Werks, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Nach Zeugenangaben soll ein Kleintransporter beim Rückwärtsausparken gegen die Beifahrerseite des Hyundai gestoßen sein und anschließend davongefahren sein. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen beige-bzw. weiß farbigen VW Transporter (vmtl. T 5) handeln, an dessen Seite die Aufschrift "Bulli" zu sehen ist. Weiteres ist aktuell nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei kollidieren nach Einsatz; Schaden 3500 Euro

Nach einem gemeinsamen Einsatz am Sonntagabend von Feuerwehr und Polizei im Jasminweg in Eschwege kam es im Anschluss zu einer leichten Kollision zwischen zwei Einsatzfahrzeugen. Hintergrund des Einsatzes war ein ausgelöster Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem eine Türöffnung erfolgte stellte sich hier aber heraus, dass in der leer stehenden Wohnung tatsächlich keine Brandquelle für den warnenden Rauchmelder verantwortlich war, sondern lediglich ein technischer Defekt an dem Gerät vorlag. Als die Einsatzkräfte gegen 21.15 Uhr von ihrem Einsatzort abfahren wollten, ist ein 60-jähriger Feuerwehrmann aus Eschwege mit einem Feuerwehrauto rückwärtsgerollt, wobei er den dahinterstehenden Streifenwagen übersah. Bei der Fahrzeugkollision entstand ein Schaden von insgesamt 3500 Euro. Während an dem Feuerwehrauto lediglich die Anhängerkupplung mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand an dem Funkstreifenwagen ein Frontschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Polizei Sontra

Pkw kollidiert mit Schutzplanke; Schaden 4000 Euro

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Wildeck ist am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der B 400 von Breitau in Richtung Ulfen gefahren und dabei aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann streifte die dortige Schutzplanke, wodurch am Auto des Mannes ein Schaden von 4000 Euro entstand. Die Schutzplanke blieb bei der Kollision unbeschädigt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Bauzaun beschädigt und abgehauen; Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen

Am Montagmorgen wurde den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ein umgefahrener Bauzaun in der Industriestraße gemeldet. Nach Begutachtung der Örtlichkeit gehen die Beamten davon aus, das am heutigen Morgen, vmtl. um kurz vor 05.00 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Industriestraße in südlicher Richtung befahren hat und im Bereich einer Sackgasse sein Fahrzeug wendete. Dabei hat der Unbekannte dann den Zaun auf einer Länge von 200 Meter umgefahren und beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Aus Unachtsamkeit Verkehrsinsel überfahren; Schaden 2000 Euro

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf ist am Sonntagmorgen um kurz vor 09.00 Uhr ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und anschließend über eine Verkehrsinsel gefahren. Der Mann war in der Ortslage von Großalmerode auf der Berliner Straße in Richtung Trubenhausen unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und über die dortige Verkehrsinsel fuhr, die dabei zusammen mit einem aufgestellten Verkehrszeichen beschädigt wurde. Der Schaden an dem Auto wird auf 1500 Euro beziffert. Der Schaden an Verkehrsinsel und Verkehrszeichen beläuft sich auf 500 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

