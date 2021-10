POL-ESW: Pressebericht 01.10.2021 -2

Polizei Eschwege

Trainingsjacke aus Umkleideraum geklaut; Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahl einer schwarzen Adidas-Trainingsjacke mit mehreren Schlüsseln ist bei der Polizei in Eschwege am Donnerstag zur Anzeige gebracht worden. Demnach wurde die Jacke am Mittwochabend zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr aus den Räumen eines Fitness-Studios am Stad in Eschwege geklaut. Dort hing die Jacke in einem Umkleidespind. Der Stehlwert liegt bei 50 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen 32-Jährigen aus Witzenhausen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Mann aus Witzenhausen aufgenommen, der am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr bei der Universität im Bereich des Mensaeingangs in betrunkenem Zustand Pfefferspray versprüht hat. Dem voraus ging offenbar ein verbaler Disput. Durch den versprühten Reizstoff erlitten drei junge Frauen leichte Augenreizungen. Der Tatverdächtige konnte später im Bereich eines Getränkemarktes angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1 Promille Alkohol. Die Beamten stellten letztlich das benutzte Reizstoffgerät sicher und fanden außerdem eine geringe Menge an Marihuana auf. Nun laufen Ermittlungen gegen den 32-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

