Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahrradfahrer verursacht Auffahrunfall von Pkw`s auf der Bundesstraße und flüchtet; Schaden 16.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am Donnerstagabend sind die Beamten der Polizei Witzenhausen zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße B 80 in Höhe der Einmündung K 66 nach Unterrieden gerufen worden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war ein flüchtiger Fahrradfahrer der Verursacher des Unfallgeschehens. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher.

Laut Unfallbericht befuhren gegen 18.20 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen, ein 55-jähriger Autofahrer aus Eschwege und eine 28-jährige Autofahrerin aus Bad Oeynhausen hintereinander die Bundesstraße B 80 aus Richtung Witzenhausen kommend, in Richtung Anschlussstelle Bundesstraße B 27.

Als die drei Verkehrsteilnehmer sich kurz vor der Einmündung zur K 66 befanden, überquerte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer trotz des herannahenden und bevorrechtigten Querverkehrs unvermittelt die B 80 aus Richtung Ortslage Unterrieden kommend und fuhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Wirtschaftsweg.

Der 57-Jährige leitete eine sofortige Vollbremsung ein und konnte letztlich einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer verhindern. Auch der 55-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen, die ihm nachfolgende 28-Jährige erkannte dies allerdings zu spät und fuhr auf den Pkw des 55-Jährigen auf. Am Auto des 55-jährigen Eschwegers entstand dadurch ein Schaden von 6000 Euro. Zudem erlitt der Mann leichte Verletzungen in Form von Prellungen an beiden Knien. Der Pkw der 28-Jährigen war mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von ca. 10.000 Euro nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Jetzt sucht die Polizei in Witzenhausen nach dem verursachenden Radfahrer, gegen den sich die Ermittlungen wegen Unfallflucht richten. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca. 20-25 Jahre alt -dunkle Hautfarbe -blaue Oberbekleidung -Baseballkappe

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell