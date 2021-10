Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.10.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unbekannte brechen in "Schloss Rothestein" ein; Schaden 2500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ist am Sonntagvormittag zum Schloss Rothestein in Bad Sooden-Allendorf gerufen worden, da dort unbekannte Einbrecher am Werk waren. Die weiteren Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizei in Eschwege übernommen. Die ermittelnden Beamten suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise zu dem Vorfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die bislang unbekannten Täter in der vergangenen Woche zwischen Donnerstagnachmittag 16.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.45 Uhr das Schlossgebäude aufgesucht und im hinteren Bereich des Anwesens eine Fensterscheibe eingeschlagen. Auf diesem Weg gelangten die Einbrecher letztlich in den Schlosstrakt. Hier betraten die Täter dann mehrere Räume, durchsuchten Schränke und Inventar und überwanden dabei z. Teil auch gewaltsam abgesperrte Bereiche im Gebäudeinneren. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 2500 Euro. Geklaut wurde aber allem Anschein nach nichts.

Das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Kripo in Eschwege übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Nummer 05651/925-0 mitgeteilt werden können.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte Diebe klauen Baggerschaufel; Polizei sucht Zeugen

Eine Baggerschaufel fachmännisch abmontiert und geklaut haben unbekannte Täter jetzt in Witzenhausen. Wie die Beamten der Polizei Witzenhausen mitteilen, haben sich die Diebe zwischen vergangenem Freitag 15.00 Uhr und dem heutigen Montagmorgen 09.00 Uhr in der Gemarkung von Unterrieden an einer am Radweg in Richtung Neu-Eichenberg abgestellten Baumaschine zu schaffen gemacht. Danach müssen die Täter mittels bautechnischen Gerätschaften die Haltebolzen am Baggerarm der Baumaschine fachmännisch gelöst haben, so dass die Diebe die Baggerschaufel abmontieren und samt einem sog. "Schnellwechsler" mitnehmen konnten. Der Stehlschaden ist noch nicht abschließend beziffert. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell