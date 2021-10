Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - Langenfeld - A 3 - Mehrere Schwerverletzte nach Kollision zweier Pkw

Samstag, 30. Oktober 2021, 2:05 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen auf der A 3 bei Langenfeld. Bei der Kollision zweier Pkw wurden vier Menschen schwer und ein Mensch leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zudem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand war ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem mittleren Fahrstreifen der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Langenfeld kollidierte dann beim Wechsel vom linken Fahrstreifen nach rechts ein weiterer VW Golf mit dem Auto des 29-Jährigen. In der Folge wurden der 29-Jährige sowie seine 27, 38 und 53 Jahre alten Mitinsassen schwer verletzt. Bei dem 38-Jährigen war Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Männer wurden zur stationären Behandlung in Kliniken eingeliefert. Der Fahrer des anderen Pkw verletzte sich leicht. Ersten Ermittlungen zufolge sei der 41-Jährige mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und soll bereits vor dem Unfall durch verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrverhalten aufgefallen sein. Nicht auszuschließen ist, dass hierbei ein Zusammenhang zu einem flüchtigen weiteren Pkw, einem dunklen Mercedes, besteht, der ähnlich riskante Fahrmanöver durchgeführt haben soll. Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Golf des 41-Jährigen sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0211-8700 zu melden.

