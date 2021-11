Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Altstadtgeschehen in der Nacht zu Allerheiligen - Polizeiinspektion Mitte meldet unauffälligen Einsatzverlauf - Bislang keine besonderen Sachverhalte oder schweren Straftaten bekannt

Düsseldorf (ots)

Sonntag / Montag - 31. Oktober - 1. November 2021

Mit starken Kräften war die Düsseldorfer Polizei am "langen Wochenende" zusätzlich in der Nacht zu Montag (Allerheiligen), auch anlässlich möglicher Halloween-Feiern, vom späten Sonntagnachmittag bis in den frühen Montagmorgen im Einsatz.

Die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Mitte meldete trotz des besonderen Wochenendes ein vergleichsweise unauffälliges Altstadtgeschehen.

Kleinere Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikte konnten durch frühzeitiges und konsequentes Einschreiten schnell geklärt bzw. verhindert werden. Vereinzelt musste sich in der späteren Nacht um sogenannte hilflose Personen gekümmert werden. Ab 1 Uhr wurden dann auch mehr Körperverletzungsdelikte gemeldet. Schwere Straftaten wurden bislang nicht bekannt.

Erwähnenswert: Bereits am frühen Abend (18.30 Uhr) tauchte am Grabbeplatz eine Gruppe auffälliger Minderjähriger (Zwölf- bis 15-Jährige) auf. Sie wurden den Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell