Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer -Diebstahl und Beleidigungen in Tankstelle

Speyer (ots)

Am 04.11.2021 gegen 09:20 Uhr betrat ein 47-jähriger Mann aus Speyer eine Tankstelle in der Landauer Straße, um sich ein Bier zu kaufen. Da er schon betrunken war, wurde ihm durch die Tankstellenmitarbeiterin der Kauf verweigert. Der 47-Jährige verließ die Tankstelle, kam aber kurze Zeit später wieder zurück und entwendete eine Bierflasche. Die Mitarbeiterin bemerkte dies und sprach ihn an, woraufhin sie der 47-Jährige auf übelste Weise beleidigte. Die hinzugezogene Polizei stellte beim Beschuldigten einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille fest und stellte sicher, dass dieser die Tankstelle verließ.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell