POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw in Jever unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 28-Jährigen ein

Jever (ots)

Am Sonntagabend befuhr ein Pkw-Fahrer aus Schortens die L 808 in Richtung Jever, als er im Rückspiegel beobachten musste, wie der Pkw hinter ihm wiederholt von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Die durch den Schortenser hinzugerufene Polizei stellte bei dem 28-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Wangerland eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille fest. Die Polizei untersagte dem 28-Jährigen die Weiterfahrt, beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

