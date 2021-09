Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel vom 17. - 19.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Pflichtversicherung Varel Am frühen Freitagabend, 17.09.2021, um 18:16 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife aus Varel einen Verkehrsteilnehmer in der Wilhelmshavener Straße. Während der Überprüfung des Pkw wurde bekannt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug bereits seit Mai 2021 erloschen war. Gegen den 20-jährigen Vareler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer Varel In der Drostenstraße in Varel kam es am Freitagvormittag, um 11:50 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem einparkenden Pkw und einem entgegenkommenden Fahrer auf einem Pedelec. Die 52-jährige Autofahrerin bemerkte den entgegenkommenden Fahrer mit seinem Pedelec nicht, so dass beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Der 31-jährige Radfahrer verletzte sich leicht und ist zur medizinischen Versorgung mittels eines Rettungswagens dem Krankenhaus in Varel zugeführt worden. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Verkehrsunfallflucht Varel Am Freitag, 17.09.2021, kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr auf dem Parkplatz angrenzend der Humenser Straße in Varel, Ortsteil Dangast, zur Beschädigung eines Pkw. Vermutlich beschädigte ein ausparkendes Fahrzeug den Wagen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. Trunkenheit im Verkehr Zetel Am Samstagvormittag, um 08:36 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw Fahrer ein Tankestellengelände in der Zeteler Straße, um sein Fahrzeug waschen zu lassen. Dass der Mann in seinem Verhalten mutmaßlich nicht mehr ganz fahrtüchtig wirkte fiel Zeugen auf, die die Polizei vom Vorfall informierten. Eine spätere Überprüfung des 61-jährigen Zetelers durch eine Funkstreife der Polizei Varel ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille. In der Dienststelle der Polizei Varel wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen den 61-jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden. Das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ist ihm ab sofort untersagt. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren Zetel Am Samstag um 13:38 Uhr fiel einer Funkstreife ein Pkw auf, der durch eingesetzte Beamte des Polizeikommissariats aus Varel in der Zeteler Straße in Neuenburg angehalten und kontrolliert werden konnte. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugführers wurde bekannt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem sind bei dem 25-jährigen Zeteler körperliche Auffälligkeiten festgestellt worden, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Gegenüber den Beamten ist der Betäubungsmittelkonsum eingeräumt worden, so dass in der Dienststelle des Polizeikommissariats Varel eine Blutprobenentnahme bei dem jungen Mann durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt. Gegen den Mann ist ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Zetel In der Nacht zu Sonntag wurde um 02:15 Uhr eine Pkw Fahrerin durch eine Funkstreife aus Varel angehalten und überprüft. Festgestellt werden bei der 22-jährigen Autofahrerin Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest zeigte positiv auf eine Beeinflussung mit Amphetaminen an. In der Dienststelle des Polizeikommissariats Varel ist eine Blutprobenentnahme bei der 22- jährigen aus Bockhorn stammenden Frau durchgeführt worden. Die Weiterfahrt mit ihrem Pkw wurde ihr untersagt. Die junge Frau sieht nun einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss entgegen.

