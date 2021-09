Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever vom 17. 19.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl Im Tatzeitraum vom Mittwoch, dem 08.09.21, 18.00 h, bis zum Freitag, dem 17.09.21, 11.30 h, brachen unbekannte Täter in der Steinstraße in Jever in ein Künstler-Atelier ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde jedoch nichts. Einbruch in Gartenhütte Im Kleingartengelände in Middelsfähr gelangten unbekannte Täter durch Gewalteinwirkung in eine Gartenhütte und entwendeten hochwertiges Elektrowerkzeug. Der Gesamtschaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom Donnerstag, 16.09.21, 19.30 h, bis zum darauffolgenden Freitag, 16.55 h. Einbruch in Praxisräumen In der Nacht vom Donnerstag, 16.09.21, 19.30 h bis zum Freitag, 17.09.21, 13.30 h, brachen unbekannte Täter in der Friedrich-Barnutz-Str. in Jever in die Räumlichkeiten einer Praxis ein und entwendeten Bargeld. Versucher Diebstahl aus Pkw In der Nacht von Freitag, 17.09.21, 19.30 h, bis zum Samstag, 18.09.21, 11.03 h, hebelten unbekannte Täter an einem in Jever, auf der Schlachte geparkten Pkw eine Seitenscheibe auf, welche dabei völlig zerstört wurde. Diebesgut erlangten die Täter jedoch nicht. Der Schaden am Pkw wird auf 100 EUR geschätzt. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 18.09.21, 04.05 h, wird auf der Hauptstr. in Sande ein 20jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Seine Fahrerlaubnis hatte im Juni dieses Jahres auf Grund diverser Delikte seine Gültigkeit verloren. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Verkehrsunfall Ein 74jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstr. in Sande, in Fahrtrichtung Sanderbusch. Von der Hauptstr. bog er nach links auf die Straße Am Markt ab. Dabei übersah er einen 47-jährigen Radfahrer, der den dortigen Radweg in gleicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf 5300 EUR geschätzt. Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht Ein 58-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er am Samstag, 18.09.21, 22.35 h, mit seinem Pkw im Schortenser Gewerbegebiet den Verkehrskreisel beim Bohlswarfer Weg entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Die Polizei war von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern davon informiert worden. Die vor Ort eintreffenden Beamten konnten den Mann noch fahrend antreffen. Bei der Kontrolle wurden frische Unfallschäden am Pkw festgestellt, welche einer Kollision mit einem Verkehrszeichen im zuvor durchfahrenden Kreisel zugeordnet werden konnten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 3700 EUR geschätzt. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell