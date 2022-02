Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbrüche in Kindergärten, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren insgesamt vier Offenburger Kindergärten das Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Eindringlinge verschafften sich durch Aufhebeln von Türen und Fenstern Zutritt zu den Räumlichkeiten von Kindergärten in der Kittelgasse, der Vogesenstraße, der Albert-Schweitzer-Straße sowie in der Straße "Am Waldbach". Die Täter interessierten sich offensichtlich für die verschlossenen Büroräume der Einrichtungen. Über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell