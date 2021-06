Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 22-jähriger Bremerhavener bei Fahrübungen eines 16-Jährigen verletzt

Cuxhaven (ots)

Am 29.06.2021, gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Bremerhavener mit einem Kleinwagen einen Großraumparkplatz in Schiffdorf-Spaden. Bereits beim Anfahren verlor der 16-Jährige die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern. Nach wenigen Metern prallte er mit der Beifahrerseite gegen einen geparkten VW Golf. Ein 22-jähriger Fußgänger aus Bremerhaven wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und verletzte sich schwer, sodass er stationär in einem Bremerhavener Krankenhaus aufgenommen werden musste. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Umstehende Heranwachsende wurden Zeugen des Unfalls. Gegen den 16-Jährigen und die Halterin des Kleinwagens wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

