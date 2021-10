Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformationn der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Am 07.10.2021 gegen 10.11 Uhr wollte ein 93jähriger Fahrer eines Opel in der Apoldaer Karl-Marx-Straße mit seinem Fahrzeug ausparken und geradeaus in Richtung Friedrich-Engels-Straße die Fahrt fortsetzen. Aus ungeklärter Ursache streifte der Fahrzeugführer die am rechten Fahrbahnrand stehende Mülltonne und beschädigte diese stark. In der weiteren Folge kam er von der Fahrbahn ab und erst auf Gehweg zum Stehen. Der Wagen erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Niemand wurde verletzt.

