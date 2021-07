Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Senior missachtete mit seinem Pedelec die Vorfahrt eines Autos

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, kurz nach 15 Uhr, wollte ein 89-Jähriger mit seinem Pedelec von Großkuchen kommend auf die B 466 in Richtung Neresheim einbiegen. Dabei beachtete er nicht, dass auf der Vorfahrtsstraße aus Richtung Neresheim ein Opel kam. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt der Senior trotz Radhelm lebengefährliche Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR, am Opel der 67-Jährigen in Höhe von 2.000 EUR. +++++++++++++++++++ 1417786 Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

