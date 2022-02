Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

32-jähriger Fuldaer mit Messer schwer verletzt

Fulda (ots)

Fulda. In der Nacht zu Samstag (19.02.) kam es auf dem Gehweg in der Künzeller Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 32-jähriger Mann aus Fulda schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten dort mehrere Männer gegen 2 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Dabei wurde ein 32-Jähriger mit einem Messer schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fuldaer musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell