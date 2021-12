Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eppenbrunn - Fahren unter Alkoholeinfluss (nicht wie gestern versehentlich veröffentlicht unter "Drogeneinfluss")

Polizei Pirmasens (ots)

Am 17.12.2021, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Eppenbrunn die Landstraße aus Richtung Ludwigswinkel kommend, in Richtung Eppenbrunn. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Zeugen hatten das Fahrzeug dort bemerkt und verständigten die Polizei. Von der Streife konnte der Fahrzeugführer auf dem Boden neben dem Fahrzeug liegend angetroffen werden; vermutlich war er auf dem rutschigen Boden beim Verlassen des Fahrzeuges gestürzt. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,19 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung ins Städt. Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 45-jährige Mann wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. |pips

