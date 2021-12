Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hausschwein sucht neues zu Hause!

Bobenthal (ots)

Bobenthal Fahrtrichtung St. Germanshof L478

Am Samstag, den 18.12.2021 gegen 15:00 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der L478 zwischen Bobenthal und St. Germanshof ein Hausschwein unmittelbar neben der Fahrbahn. Vor Ort konnte das Tier nahe der Fahrbahn festgestellt werden und stellte eine Gefahr für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer dar. In der Folge wurde eine Rettungsaktion eingeleitet. Mehrere Versuche das Tier einzufangen, um es anschließend in einem Anhänger an einen nahegelegenen Stall zu verbringen, schlugen fehl. Das Tier musste letztlich durch eine hinzugerufene Tierärztin kurzfristig für den Transport betäubt werden. Am Ende des Einsatzes konnte das Hausschwein wohlbesonnen im neuen Stall aufwachen und wurde von den Einsatzkräften liebevoll mit dem Namen "Hildegard" getauft. /pidn

