Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht Kauflandparkplatz Zweibrücker Straße

PI Pirmasens (ots)

Am 16.12.2021, parkte ein 30-jähriger Mann aus Pirmasens seinen weißen Nissan Qashqai mit PS-Stadt-Kennzeichen im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 08:45 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Zweibrücker Straße. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Aus-/Einsteigen, die hintere rechte Fahrzeugtür des weißen Nissan. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell