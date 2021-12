Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Dietrichingen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 14.12.2021, 08.00 Uhr bis zum 16.12.2021, 10.00 Uhr, kam es in Dietrichingen in der Flurstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Kraftfahrzeugführer beschädigte beim Rückwärtsfahren einen Holzzaun und entfernte sich von der Unfallstelle. Fremdschaden ca. 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

