POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Hornbach (ots)

Am 16.12.2021, gegen 16.01 Uhr, wurde in Hornbach in der Zweibrücker Straße ein PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine nicht unerhebliche alkoholische Beeinflussung festgestellt, welche zur absoluten Fahruntüchtigkeit führt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige erstattet. |pizw

