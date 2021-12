Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf A62 -Schwarzbachtalbrücke-

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15:10 Uhr auf der Schwarzbachtalbrücke bei Thaleischweiler-Fröschen zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die in Richtung Pirmasens fahrende 44-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wo es zu der Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.|piwfb

