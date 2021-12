Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch vom Montag - gestohlenes Auto aufgefunden

Kröppen (ots)

Wir berichteten über den Wohnungseinbruch, der am frühen Montagmorgen stattgefunden hatte, unter: https://s.rlp.de/IuR1l

Der dabei entwendete Ford Mondeo wurde von einer Zeugin bereits im Laufe des Montags im Wald festgefahren aus der Entfernung wahrgenommen. Daher ist anzunehmen, dass die Täter zeitnah zu dem Einbruch den Wanderweg, auch "Schmugglerpfad" genannt, zwischen Kröppen und dem Stausteinerhof befuhren. In der Nähe des Spielplatzes und der Schutzhütte hatte sich der Mondeo festgefahren. Die Täter ließen das Fahrzeug zurück. Mittlerweile steht auch fest, dass die vier Mountain-Bikes zuvor in Kröppen, in einem Hof eines Wohnhauses der Straße "Im Brühl", gestohlen worden waren.

Chronologisch könnte der Ablauf folgendermaßen von statten gegangen sein: Die vier Täter stellten die Fahrräder im Anschluss in einer Einfahrt in der Rathausstraße ab, wo sie um 04:20 Uhr festgestellt wurden. Um kurz vor 05:00 Uhr fielen 4 Personen in Vinningen auf, die in Vorgärten herumliefen und Häuser inspizierten. Naheliegend ist demnach, dass die Täter den Einbruch verübten und den Mondeo erbeuteten, womit die Fahrräder nicht mehr gebraucht wurden. Nach dem Einbruch fuhr man mit dem Ford von Kröppen nach Vinningen und baldowerte dort Häuser aus, ohne dass es zu einer weiteren Tat kam. Möglicherweise hatten die Täter bemerkt, dass sie aufgefallen sind. Von dort aus, ob unmittelbar danach oder erst im Laufe des Montags ist nicht bekannt, befuhren die Täter den besagten Waldweg, bis man sich festgefahren hatte und das Fahrzeug aufgab.

Durch diese Chronologie ergeben sich einige Möglichkeiten für Zeugen an verschiedenen Orten. Wem sind verdächtige Personen am frühen Montagmorgen in Kröppen, Vinningen, Stausteinerhof und Umgebung aufgefallen? Die Polizei Pirmasens nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. pdps

