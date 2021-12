Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zweibrücken (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer rückwärtig gelegenen Grundstücksmauer eines Anwesens in der Landauer Straße im Bereich des neuen Bahnhaltepunktes "Am Rosengarten". Es handelt sich hierbei um drei neu aufgesprühte Graffitis, die zu weiteren bereits vorhandenen Graffitis, aufgesprüht wurden. Es wurden zwei undefinierbare sogenannte Tags mit roter Sprühfarbe auf einer Fläche von ca. 0,5x2m aufgebracht. Zudem wurde mittels lila Sprühfarbe der Schriftzug "SOLD oder SOLO" auf einer Fläche von ca. 1,5x2m im sogenannten Bubble-Style aufgebracht. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell