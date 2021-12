Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Wohnhaus - Ford Mondeo entwendet

Trulben (ots)

Am Montag, zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Peterstalstraße ein. Eine Seitentür wurde durchbohrt und konnte so geöffnet werden. Im Erdgeschoß wurden Schubladen durchsucht. Aus zwei Geldbörsen wurden 120 Euro entnommen, außerdem ein Schlüsselbund. Über das Untergeschoß gelangten die Täter in die Garage. Ein Ford Mondeo mit HOM-Kennzeichen wurde mit Fahrzeugschlüssel aus der Garage gestohlen. Ein zweiter Pkw wurde zurückgelassen, obwohl auch dafür der Schlüssel greifbar gewesen wäre. Ein Laptop und Handys blieben ebenfalls unangetastet. Der oder die Täter müssen sehr leise vorgegangen sein, da die Hausbewohner während der Tatausführung im Haus schliefen.

Gegen 04:20 Uhr wurden vier herrenlose Fahrräder (alles Mountain-Bikes) gemeldet, die in der Nacht unbemerkt vor der Einfahrt eines Hauses in der Rathausstraße abgestellt worden waren.

Ebenfalls am Montag fielen in Vinningen um kurz vor 05:00 Uhr vier Personen auf, die Häuser in Augenschein nahmen und dabei auch die Vorgärten betraten. Möglichweise besteht hier ein Zusammenhang.

Zeugen oder Hinweisgeber, auch zu den vier Fahrrädern und den vier Personen in Vinningen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell