POL-PDPS: Hund musste eingeschläfert werden - Vergiftung nicht ausgeschlossen

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Eine Frau brachte ihren älteren Hund am vergangenen Montag aufgrund von Blutungen in eine Tierklinik, wo Gerinnungsstörungen diagnostiziert wurden. Hierbei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Blutungen möglicherweise von Rattengift herrühren könnten. Eine natürliche, altersbedingte Ursache wäre aber ebenso möglich. Der Hund musste eingeschläfert werden. Das Tier war aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nur noch im Bereich Zweibrücker Straße unterwegs. Das nähere Umfeld wurde erfolglos abgesucht. Vorsorglich werden Passanten und Hundebesitzer um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.

