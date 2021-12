Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 12.12.2021, gegen 22.20 Uhr, wurde in der Oberen Himmelsbergstraße der Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine drogenbedingte Beeinflussung in Form von THC festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und auf der Dienststelle entnommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde dann noch eine Kleinmenge Drogen aufgefunden und sichergestellt. Auf den Fahrer kommen nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und eine Strafanzeige zu. |pizw

