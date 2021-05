Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.05.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Linienbus streift Pkw - Passagier leicht verletzt

Ein Passagier in einem Bus wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit einem Linienbus den Lainbacher Weg. Als er an der dortigen Bushaltestelle in die Bucht einfahren wollte, touchierte er mit der hinteren Achse des Busses den verkehrsbedingt stehenden Audi einer 46-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde ein 15-jähriger Passagier in dem Bus leicht verletzt. Zudem entstand an dem Bus und dem Audi insgesamt Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Assamstadt /Bad Mergentheim-Stuppach: Auto nach Wildunfall nicht mehr fahrbereit

Nachdem ein Mann mit seinem Auto mit einem Reh kollidierte, musste der Wagen abgeschleppt werden. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford Mustang die Kreisstraße zwischen Assamstadt und Stuppach. Gegen 14 Uhr querte auf dieser Strecke ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit dem Wild zusammen. Durch den Aufprall wurde das Reh tödlich verletzt und verendete an der Unfallstelle. Ebenfalls entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Der Ford Mustang war derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Vorfahrt missachtet

Ein Unbekannter verursachte am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 bei Tauberbischofsheim-Distelhausen und fuhr davon. Gegen 7.15 Uhr fuhr der Unbekannte auf die Bundesstraße auf und übersah hierbei einen aus Richtung Tauberbischofsheim kommenden Pkw. Dieser musste stark abbremsen und ausweichen um einen Zusammenprall zu verhindern. Dadurch kam dieser ins Schleudern, querte die Gegenfahrbahn und kam dort im Grünstreifen zum Stehen. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell