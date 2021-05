Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberhausen - A 42 Richtung Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Mai 2021, 10.50 Uhr

Eine leicht verletzte Person, drei beschädigte Fahrzeuge und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von heute Vormittag bei Oberhausen auf der A42 in Richtung Kamp-Lintfort.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 53-Jähriger aus Duisburg mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen der A42 in Richtung Kamp-Lintfort. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste er sein Fahrzeug kurz hinter dem Ausfädelungsstreifen zur BAB 516 so stark ab, dass der nachfolgende Sattelzug eines 57-jährigen Sattelzugführers aus Neuss nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und trotz eines Ausweichmanövers gegen den Lkw des Duisburgers prallte. Durch die Kollision wurde der Tank am Sattelzug des Neussers beschädigt. Eine größere Menge Kraftstoff und weitere Betriebsmittel traten aus und verteilten sich über 250 Meter auf der Fahrbahn. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem der Pkw einer 47-Jährigen aus Essen beschädigt, geriet aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Sie verletzte sich hierbei leicht an der Hand. Die RF Kamp-Lintfort musste zeitweilig komplett gesperrt werden. Im Rückstau ereignete sich im Nachgang ein weiterer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen einen Unfallbeteiligten ein Haftbefehl bestand. Er wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der umfangreichen Reinigungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn bis in die Nachmittagsstunden zeitweilig ganz oder teilweise gesperrt. Hierdurch kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell