Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht eines Tötungsdelikts - Verletzter Säugling in Uni eingeliefert - Hinweis auf Gewalteinwirkung - Lebensgefahr - Tatverdächtiger festgenommen - Kindsvater in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Verdacht eines Tötungsdelikts - Verletzter Säugling in Uni eingeliefert - Hinweis auf Gewalteinwirkung - Lebensgefahr - Tatverdächtiger festgenommen - Kindsvater in Untersuchungshaft - Mordkommission eingerichtet - Ermittlungen dauern an

Garath - Nachdem am Dienstag (25.5) in der Uni-Klinik Düsseldorf ein fünf Monate altes Kind mit Verletzungen aufgenommen und behandelt wurde, haben Staatsanwaltschaft und Polizei (Mordkommission) die Ermittlungen aufgenommen. Dabei haben sich Erkenntnisse zu einer Gewalteinwirkung und der Verdacht eines Tötungsdelikts ergeben. Noch am selben Tag wurde der Kindsvater unter dringendem Tatverdacht festgenommen und gestern dem Haftrichter vorgeführt.

Bei dem Kind besteht akute Lebensgefahr. Es muss leider davon ausgegangen werden, dass es die Verletzungen nicht überlebt. Die Ermittlungen dauern an.

