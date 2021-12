Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Verwaltungsgebäude der Pfälzerwaldklinik

Hermersbergerhof (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten unbekannte Täter die Haupteingangstür des Bürogebäudes der Pfälzerwaldklinik auf dem Hermersbergerhof auf. Weitere verschlossene Innentüren wurden gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten einen grauen Standtresor in der Größe: 60x50x110cm. In dem Tresor befanden sich außer einer vierstelligen Bargeldsumme noch mehrere Fahrzeugbriefe mit Ersatzschlüsseln, verschiedene Schlüssel und wichtige Unterlagen. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere fünftstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

